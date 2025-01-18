В Ташкенте отметили 35-ю годовщину трагедии 20 Января - ФОТО

Посольство Азербайджана в Узбекистане совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева провели памятную церемонию в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства и культурного центра, деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, представители азербайджанской диаспоры, журналисты.

Сначала были возложены цветы перед памятником великому лидеру Гейдару Алиеву и в саду шехидов.

Участники церемонии осмотрели книжную выставку, посвященную трагедии 20 Января, карабахскому конфликту, освобождению азербайджанских земель от оккупации, а также фотостенды.

После минуты молчания в память о шехидах посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев предоставил информацию о трагедии 20 Января.

Он отметил, что события «Кровавого января» стали поворотным моментом в процессе распада СССР и символом борьбы азербайджанского народа за независимость и территориальную целостность. Участникам мероприятия было сообщено, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советскими войсками в Азербайджане было убито 147 гражданских лиц, 744 невинных человека получили ранения, многие из них остались инвалидами. Дипломат отметил, что ввод в азербайджанские города частей советской армии для подавления широкомасштабных выступлений масс, протестующих против агрессивных действий Армении, а также предвзятого отношения руководства СССР к событиям на Южном Кавказе, обратился трагедией.

Посол подчеркнул, что благодаря решимости Гейдара Алиева, который по настоянию нашего народа вернулся к власти в Азербайджане, трагедии была дана политико-правовая оценка. Говоря о том, что события 20 Января стали поворотным моментом в современной истории Азербайджана, дипломат также подчеркнул, что этот день почитается азербайджанцами всего мира.

Член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Хусан Эрматов в своем выступлении отметил, что 20 Января оставило свой след в истории азербайджанского народа как героическая летопись и что шехиды отдали свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.

Далее исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан – Азербайджан, профессор Эркин Нуриддинов, депутат Ташкентского городского совета Жамиля Шермухаммедова, ученый и переводчик Бабахан Шариф и другие рассказали о зверствах, совершенных советской армией в Баку, заявив, что это противоречит нормам международного права, и обвинили руководителей бывшего СССР.

В заключение студенты курсов азербайджанского языка при культурном центре рассказали стихи о трагедии 20 Января.