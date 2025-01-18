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СМИ: При падении подъемника на курорте в Испании пострадали 30 человек

First News Media18:00 - Сегодня
СМИ: При падении подъемника на курорте в Испании пострадали 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате аварии на горнолыжной станции Астун в Пиренеях, произошедшей незадолго до полудня в субботу, 18 января.

По предварительным данным, к падению кресельного подъемника привел обрыв троса.

Состояние 17 пострадавших оценивается как тяжелое или критическое, 9 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, а самая тяжелая травма у женщины, которую экстренно эвакуируют в больницу Мигеля Сервета в Сарагосе.

Для оказания помощи на месте развернули полевой госпиталь, все близлежащие медицинские учреждения приведены в полную готовность.

В спасательной операции задействованы санитарные вертолеты, пожарные, 10 карет скорой помощи и команда психологов.

Станция Астун временно закрыта, а глава правительства Арагона Хорхе Аскон и советник по финансам Роберто Бермудес де Кастро направились на место происшествия, чтобы оценить масштабы трагедии.

Для родственников пострадавших создана горячая линия. Следствие выясняет причины аварии, однако обрыв троса подъемника остается основной версией.

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