Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Имишли, в котором погибли дети - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в городе Имишли, в котором погибли дети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что 18 января около 12:30 в районную прокуратуру поступила информация о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом с участием автомобиля Государственной дорожной полиции (ГДП) на улице Аббасгулу Шадлинского в городе Имишли.

"В результате ДТП погибли два человека, еще двое, в том числе водитель автомобиля ГДП, получили ранения. По данному факту в прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и проводится предварительное следствие", - говорится в сообщении ведомства.

17:10

Стало известно о состоянии пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Oxu.Az, один ребенок погиб на месте происшествия до прибытия врачей. Одна девочка же скончалась в больнице, куда она была госпитализирована.

«18 января, в 12:50, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о наезде на пешеходов в селе Ялавадж Имишлинского района.

На место происшествия были направлены две бригады скорой помощи.

Три пострадавших девочки, одна из которых в критически тяжелом состоянии, с травмами различной степени тяжести были эвакуированы в Имишлинскую центральную районную больницу.

Еще двум пострадавшим - мужчине 1992 года рождения и девочке 2015 года рождения - первоначально был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма» и оказана первичная необходимая медицинская помощь. В настоящее время они продолжают лечение в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое», - подчеркивается в сообщении.

16:25

Стало известно, в какой школе учились дети, погибшие и пострадавшие в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Имишли.

По информации, полученной Oxu.Az, несовершеннолетние являются учениками средней школы имени И.Сафарова села Ялавадж Имишлинского района.

Инцидент произошел сегодня, в 12:30, когда дети возвращались из школы домой. В результате аварии погибли два человека, один госпитализирован.

Как заявила Oxu.Az заведующая отделом по связям с общественностью Государственного агентства дошкольного и общего образования Зенфира Севдималы, по данному факту соответствующие органы проводят расследование.

«Подробная информация общественности будет предоставлена позже», - отметила она.

Также стало известно, что несовершеннолетние, погибшие в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в городе Имишли, являются племянниками сотрудника полиции.

Состояние самого пострадавшего в аварии инспектора дорожно-патрульной службы оценивается как тяжелое.

Лечение пострадавших продолжается.

15:35

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По предварительным данным, неожиданный выезд другого транспортного средства перед служебным автомобилем дорожной полиции привел к резкому маневру последнего.

В результате служебный автомобиль сбил нескольких детей, находившихся на обочине дороги. Из них двое скончались, еще двое детей и водитель были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование полицией и прокуратурой.

Источник: Report