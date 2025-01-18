Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 19 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны осадки.

Утром местами ожидается туман. Юго-восточный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-11° тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

В районах ночью и вечером местами ожидаются дожди и снег, местами интенсивные. В некоторых местах возможен туман. Ветер - западный, местами усиливающийся. Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 7-11° тепла, в горах - ночью от 8 до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.