Москва спускает цепных псов: под прицелом Азербайджан

Тема крушения пассажирского самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского города Актау остается актуальной.

Не желая признавать в полной мере свою вину за, пусть и непреднамеренное, но все же подбитие пассажирского лайнера, результатом чего стало его крушение, и нести ответственность за его последствия в виде гибели 38 человек, российская сторона пытается перевести стрелки на сам экипаж воздушного судна, который, дескать, сам виноват в случившейся трагедии.

По утверждению российской стороны, экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться не в близлежащих российских аэропортах, а в казахстанском Актау. Вероятно, это так и было. Но здесь следует учесть следующий момент: если экипаж решил совершить посадку в отдаленном Актау, значит у него на то были веские основания. Ведь не камикадзе же, в конце концов, летчики AZAL, чтобы вести подбитый самолет через море на посадку, имея при этом возможность быстро и безопасно сесть где-нибудь поблизости.

Пробоины на обломках фюзеляжа самолета свидетельствуют о явном внешнем воздействии на него. Следы шрапнели не оставляют никаких сомнений в том, что лайнер, находясь в воздушном пространстве России был подбит системой противовоздушной обороны, предположительно, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», задействованным в отражении атаки украинских беспилотников. В пользу этой версии выступает абсолютное большинство экспертов, в том числе в самой России. И если даже Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявляет о поражении самолета российским оружием, стало быть, у него достаточно доводов для подобного утверждения, учитывая, что он, как глава государства, обладает полной информацией как об инциденте, так и о ходе его расследования. В этой связи закономерно то, что он потребовал от российской стороны признания своей вины за инцидент, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Президент РФ Владимир Путин за этот трагический инцидент извинился, но сделал это в своеобразной форме.

Как было отмечено в сообщении Кремля, руководитель РФ «принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Не более того.

«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», – заявил Ильхам Алиев на встрече с родственниками погибших и выживших в авиакатастрофе. Он возложил ответственность за гибель людей на представителей РФ, подчеркнув, что крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания. Однако план «Ковер», предусматривающий закрытие воздушного пространства, был введен только после того, как самолет был подбит с земли.

Вопреки озвученным Ильхамом Алиевым ожиданиям Азербайджана от российской стороны, последняя, дабы замять инцидент, занимается выдвижением нелепых версий крушения, начиная от налета стаи птиц, украинских дронов и заканчивая взрывом на борту самолета какого-то газового баллона. Налицо стремление задурить голову фантастическими версиями – это как попытка вокзального наперсточника отвести внимание от сути вопроса в сторону второстепенных деталей, пока сама суть вопроса будет подтасовываться до нужного мошеннику результата.

Как часть этой нечистоплотной игры, вдруг расшифровка переговоров пилотов азербайджанского самолета обнародуется известным своей близостью к российским спецслужбам Telegram-каналом Baza. То есть, не официальной инстанцией и не в виде официального заявления, а в виде маленького вброса с целью увести внимание опять-таки к второстепенным деталям – птичкам, баллонам и т.д. Ну да, пилот самолета действительно предположил, что произошло столкновение с птицами. Это же естественно, что он не мог и подумать, что в пассажирский лайнер прилетит ракета.

Одновременно Москва с помощью своих цепных псов, выдающих себя за «экспертов» и «политологов», а также подручных СМИ с подмоченной репутацией активизировала против Азербайджана целенаправленную кампанию оскорблений и дезинформации. Трудно поверить, что подобные нападки осуществляются без ведома и санкции тех, кто контролирует информационное пространство в России. Ведь всем известно, что в отношении любого, кто высказывает мнение, расходящееся с официальной позицией Москвы, скажем, по войне с Украиной, немедленно принимаются жесткие меры. Однако, когда речь заходит об оскорблениях в адрес Азербайджана, никаких ограничений не применяется, что красноречиво свидетельствует о том, что эти действия происходят не вопреки, а с одобрения высокопоставленных кругов, в частности, ФСБ.

В организованной ею кампании задействованы все подконтрольные медиа и пропагандисты, не брезгующие распространением фейков, клеветы и опускающиеся даже до нецензурной брани. То устами ультраправых активистов и неонацистов, то через страницы давно уже «пожелтевшей» «Комсомольской правды» Россия распространяет ложные обвинения и абсурдные теории, ставя в первую очередь себя в нелепое положение. Вся эта агрессия показывает, что Москва продолжает искать врагов там, где могла бы укрепить дружеские связи. Сомнительное поведение для страны, у которой в сегодняшних реалиях друзей и так осталось совсем немного.

Даже в трагический момент, когда в российском небе был подбит азербайджанский борт, в результате крушения которого погибли десятки гражданских, Азербайджан не позволил себе ответных выпадов с бранью и оскорблениями. Баку выступил с требованием справедливого расследования, наказания виновных и выплаты компенсаций семьям погибших. Справедливости ради стоит вновь напомнить об инциденте с российским военным вертолетом, сбитым по ошибке азербайджанскими военными во время 44-дневной войны.

Президент Азербайджана тогда сразу же позвонил российскому коллеге и признал вину, обязавшись наказать виновных и выплатить компенсации пострадавшей стороне. Это было сделано немедленно и с чувством высокого достоинства, без ожидания требований по извинениям от России и без попыток замять историю и избежать ответственности. Ильхам Алиев поступил тогда по-мужски, по-человечески. Совсем не так, как поступает сегодня российская сторона…

Обнародование Россией переговоров пилотов самолета с российскими диспетчерами – это манипуляция фактами, конечной целью которой является выставление экипажа виновником катастрофы. Однако суть трагедии заключается не в том, кто принимал решение о посадке подбитого азербайджанского самолета в том или ином аэропорту после того, как он подвергся атаке и потерял управление, а в том, что самолет был подбит.

Осколки ракеты комплекса ПВО «Панцирь», обнаруженные на фюзеляже и в теле пассажира, — это прямые доказательства преступления, которые невозможно игнорировать. Вместо ответов на эти вопросы российская сторона продолжает лить грязь, надеясь запутать общественность.

Азербайджанская сторона остается верной своим этическим принципам. Ни в одном официальном заявлении, ни одним экспертом или журналистом из Азербайджана не было допущено оскорблений в адрес России.

Однако циничная кампания, развернутая Москвой, напоминает старую советскую пропаганду, цель которой — переложить вину с виновного на потерпевшего.

Общественность Азербайджана справедливо ожидает от российской стороны прозрачного расследования, привлечения к ответственности виновных и выплаты компенсаций. Игры с фактами и попытки унизить Азербайджан не только не работают, но и подрывают репутацию России как государства, способного выполнять свои международные обязательства.

Россия должна осознать: доверие — это не ресурс, который можно бесконечно растрачивать. Вместо того чтобы отвлекать внимание выдуманными теориями и опускаться до оскорблений, она обязана честно ответить на вопросы, связанные с этой трагедией.