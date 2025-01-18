Суд решил заключить президента Южной Кореи под стражу

Западный окружной суд Сеула решил взять под стражу президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Напомним, что 15 января утром по местному времени Управление антикоррупционных расследований произвело арест Юн Сок Ёля. Это задержание было рассчитано на 48 часов, в течение которых правоохранительный орган должен был принять решение о необходимости дальнейшего заключения. Суд начал рассмотрение данного вопроса сегодня в 14:00 по местному времени (09:00 по Баку).