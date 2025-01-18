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Нападение на судей в Иране признали терактом - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:55 - Сегодня
Нападение на судей в Иране признали терактом - ОБНОВЛЕНО

Стрельба у здания Верховного суда Ирана в Тегеране, жертвами которой стали двое судей, признана терактом.

Об этом сообщает IRNA.

В публикации отмечается, что генеральный прокурор Ирана Мохаммад Моваххеди Азад поручил поручил генпрокуратуре Тегерана немедленно и тщательно расследовать произошедшее. Агентство подчеркивает, что нападавшего попытались задержать, но он покончил с собой.

Азад призвал к выявлению и аресту лиц, стоящих за актом терроризма.

Утверждается, что в результате теракта пострадал телохранитель и еще один судья. Злоумышленник, предположительно, не имел отношения к Верховному суду и рассматриваемым в нем делам, говорится в публикации.

16:15

Возле здания Верховного суда Ирана в Тегеране произошла стрельба, погибли двое судей, сообщает иранское государственное агентство IRNA.

По его данным, еще один судья был ранен. Стрелявший покончил с собой, власти расценивают произошедшее как теракт.

По данным пресс-службы судебной власти Ирана, жертвами стали судьи Али Разини и Мохаммад Мокисех, которые рассматривали дела, связанные с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом.

«Сразу после теракта была предпринята попытка задержать стрелявшего, который затем немедленно покончил с собой», — добавили в ведомстве. Согласно заявлению, первоначальные выводы свидетельствуют о том, что злоумышленник ранее не участвовал в каких-либо процессах в Верховном суде. Начато расследование с целью установить, кто стоит за организацией нападения.

По данным Tehran Times, на одного из убитых судей — 71-летнего Али Разини — уже покушались ранее, в январе 1998 года. Тогда к его автомобилю прикрепили магнитную бомбу, Разини в результате был ранен.

Источник: Forbes

13:05

В Тегеране произошла стрельба у здания верховного суда Ирана, убиты двое судей.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу судебной власти исламской республики.

Отмечается, что ликвидированные судьи отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже.

Известно, что еще один судья ранен. Власти страны расценивают произошедшее как теракт.

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