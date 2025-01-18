Лидер армянского протестного движения с тайным визитом поехал в Иран

Лидер армянского протестного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян находится в Иране.

По данным агентства «Паст», священник держал в секрете информацию о своем визите в Иран. Об этом не знает даже политический совет движения. Отмечается, что в ближайшие два дня епископ проведет политические встречи с высокопоставленными чиновниками и священнослужителями Ирана. Пока не удалось определить, какой круг вопросов будет обсуждаться.

Между тем, на странице «Священной борьбы» в Facebook говорится, что визит Галстаняна в Иран носит частный характер.

«Воспользовавшись возможностью находиться в Тегеране, лидер «Священной борьбы» встретился с руководителем Тегеранской Армянской епархии архиепископом Сепухом Саркисяном. А сегодня вечером Баграт Србазан встретится с представителями армянской общины Ирана», - указывается в сообщении.