Израиль освободит 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников

Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на удерживаемых радикальным движением ХАМАС 33 заложников в рамках первого этапа сделки.

Об этом сообщил МИД Египта, подчеркнув приверженность посредников обеспечению выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в согласованные сроки.

"На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложников в обмен на освобождение Израилем более 1 890 заключенных", - говорится в тексте, опубликованном на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки", - подчеркнул египетский МИД.

Источник: ТАСС