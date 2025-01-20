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Трамп вступил в должность 47-го президента США - ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:25 - Сегодня
Трамп вступил в должность 47-го президента США - ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США.

Как передают зарубежные СМИ, для приведения к присяге он использовал Библию Авраама Линкольна, 16-го главы государства.

За несколько минут до этого к присяге привели вице-президента Джей Ди Вэнса.

Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия, на ней присутствуют предшественник Трампа Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис. Также на мероприятие прибыли бывшие президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001–2009), экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

21:00

В Вашингтоне проходит церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США - Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отметим, что Трамп был избран президентом 6 ноября, набрав 49,9% голосов избирателей и получив 312 голосов выборщиков, что значительно превышает необходимые для победы 270 голосов.

20:12

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет пройдет внутри Капитолия.

Трансляцию ведут американские новостные телекомпании.

Трамп отправился в Конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.

Церемония инаугурации проходит из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до -11 градусов не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а в Ротонде - центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что связано в первую очередь с тем, что в июле и сентябре 2024 года были предприняты попытки покушения на жизнь Трампа. Кроме того, в период зимних праздников были совершены теракты в Лас-Вегасе (штат Невада) и в Новом Орлеане (штат Луизиана).

19:30

В США стартовали мероприятия, приуроченные к церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.

Об этом сообщют зарубежные СМИ.

В 09:30 по местному времени (18:30 по бакинскому времени) начались выступления объединенного хора университетов Небраски и Линкольна. После этого стартует официальная часть церемонии, на которой присягу сначала принесет Вэнс.

В 12:00 по восточному времени (21:00 по бакинскому времени) Трамп будет приведен к присяге и выступит с инаугурационной речью, в которой назовет цели его администрации на ближайшие четыре года.

После инаугурационной речи Трампа ушедший президент Джо Байден в соответствии с традицией, как ожидается, покинет церемонию на вертолете.

Затем Трамп в президентской комнате в здании Капитолия подпишет ряд ключевых документов. В частности, Трамп заявлял о планах в первый же день на посту главы государства подписать серию указов, регулирующих различные сферы - от безопасности границ до добычи нефти и газа.

После этого президент с супругой отправятся на обед, который организует Объединенный комитет Конгресса США по инаугурационным церемониям.

В 15:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени) начнется парад в честь инаугурации президента. Изначально планировалось, что он пройдет от здания Капитолия по улице Пенсильвания-авеню до Белого дома, однако из-за непогоды его перенесли в спортивно-развлекательный комплекс "Кэпитал Уан-арена".

После этого Трамп вернется в Белый дом, где в Овальном офисе также подпишет еще ряд документов.

Затем президент посетит три бала, где, как ожидается, выступит с речами.

На инаугурации будут присутствовать члены семей Трампа и Вэнса и уходящие с должностей Байден с супругой и вице-президент Камала Харрис с супругом. Кроме того, ожидается, что инаугурацию посетят экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший с женой Лорой.

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