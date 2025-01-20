Фуад Мурадов провел в Ыгдыре встречу с членами азербайджанской общины - ФОТО

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках рабочей поездки в Турцию в понедельник, 20 января, провел встречу с представителями азербайджанской общины провинции Ыгдыр.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи, которая состоялась в Доме Азербайджана в Ыгдыре, состоялся обмен мнениями относительно путей консолидации усилий азербайджанской диаспоры за рубежом.

В обсуждениях принял участие генконсул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, ответственные сотрудники госкомитета, а также азербайджанские военнослужащие, участвующие в «Зимних учениях - 2025» в Карсе.

Фуад Мурадов заявил, что государство уделяет максимальное внимание развитию диаспорских организаций и готово к посильной поддержке соотечественников.

Глава госкомитета отметил, что на сегодняшний день в 19 странах мира функционируют в целом 30 Домов Азербайджана. «Эти структуры являются важным источником пропаганды культуры Азербайджана, вносят вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма. Общины должны принимать самое активное участие в деятельности Домов Азербайджана», - сказал Фуад Мурадов, отметив, что возглавляемая им структура реализует программы сотрудничества с соотечественниками в 70 странах мира, в частности организует поездки представителей диаспоры в Азербайджан и, в том числе, на освобожденные от оккупации территории республики.

Он подчеркнул значимость сплочения азербайджанских организаций Турции в рамках единой федерации. «Во имя интересов Азербайджана очень важно обеспечить единство и координацию среди азербайджанцев за рубежом», - подчеркнул глава госкомитета.