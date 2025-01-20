В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации Дональда Трампа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Торжественное действо продлилось около часа, сейчас гости покидают здание Капитолия. Бывшего президента Джо Байдена ждет вертолет, его должны отвезти на базу Эндрюс.

21:25

Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США.

Как передают зарубежные СМИ, для приведения к присяге он использовал Библию Авраама Линкольна, 16-го главы государства.

За несколько минут до этого к присяге привели вице-президента Джей Ди Вэнса.

Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия, на ней присутствуют предшественник Трампа Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис. Также на мероприятие прибыли бывшие президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001–2009), экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

21:00

В Вашингтоне проходит церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США - Дональда Трампа и Джеймса Дэвида Вэнса.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отметим, что Трамп был избран президентом 6 ноября, набрав 49,9% голосов избирателей и получив 312 голосов выборщиков, что значительно превышает необходимые для победы 270 голосов.

20:12

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет пройдет внутри Капитолия.

Трансляцию ведут американские новостные телекомпании.

Трамп отправился в Конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.

Церемония инаугурации проходит из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до -11 градусов не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а в Ротонде - центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что связано в первую очередь с тем, что в июле и сентябре 2024 года были предприняты попытки покушения на жизнь Трампа. Кроме того, в период зимних праздников были совершены теракты в Лас-Вегасе (штат Невада) и в Новом Орлеане (штат Луизиана).

19:30

В США стартовали мероприятия, приуроченные к церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.

Об этом сообщют зарубежные СМИ.

В 09:30 по местному времени (18:30 по бакинскому времени) начались выступления объединенного хора университетов Небраски и Линкольна. После этого стартует официальная часть церемонии, на которой присягу сначала принесет Вэнс.

В 12:00 по восточному времени (21:00 по бакинскому времени) Трамп будет приведен к присяге и выступит с инаугурационной речью, в которой назовет цели его администрации на ближайшие четыре года.

После инаугурационной речи Трампа ушедший президент Джо Байден в соответствии с традицией, как ожидается, покинет церемонию на вертолете.

Затем Трамп в президентской комнате в здании Капитолия подпишет ряд ключевых документов. В частности, Трамп заявлял о планах в первый же день на посту главы государства подписать серию указов, регулирующих различные сферы - от безопасности границ до добычи нефти и газа.

После этого президент с супругой отправятся на обед, который организует Объединенный комитет Конгресса США по инаугурационным церемониям.

В 15:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени) начнется парад в честь инаугурации президента. Изначально планировалось, что он пройдет от здания Капитолия по улице Пенсильвания-авеню до Белого дома, однако из-за непогоды его перенесли в спортивно-развлекательный комплекс "Кэпитал Уан-арена".

После этого Трамп вернется в Белый дом, где в Овальном офисе также подпишет еще ряд документов.

Затем президент посетит три бала, где, как ожидается, выступит с речами.

На инаугурации будут присутствовать члены семей Трампа и Вэнса и уходящие с должностей Байден с супругой и вице-президент Камала Харрис с супругом. Кроме того, ожидается, что инаугурацию посетят экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший с женой Лорой.