Азербайджанский народ с уважением чтит память шехидов 20 Января - ФОТО

Сегодня исполняется 35 лет со дня событий Кровавого января. Как и каждый год, в очередную годовщину трагедии азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память шехидов 20 Января.

Начиная с утренних часов люди стекаются в Шехидляр хиябаны, возлагают гвоздики на могилы шехидов. Этот день вписан в историю нашего народа не только как трагедия, но и как страница героизма и доблести.

Среди посещающих Шехидляр хиябаны - люди разных возрастов, близкие шехидов, гази Отечественной войны, военнослужащие, представители государственных организаций, ветераны, молодежь, школьники. Это яркое свидетельство уважения и почтения народа к светлой памяти героических сынов и дочерей Родины.