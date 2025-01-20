В Будапеште отмечено 20 Января – День всенародной скорби

В посольстве Азербайджанской Республики в Венгрии 20 января состоялось мероприятие, посвященное Дню всенародной скорби.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие руководство Дома Азербайджана в Будапеште и Общества азербайджано-венгерской дружбы, члены азербайджанской диаспоры в Венгрии.

В начале мероприятия были возложены цветы перед мемориальным уголком, созданным в посольстве в память о жертвах трагедии 20 Января. Минутой молчания была почтена память наших шехидов.

Выступая со вступительной речью, посол Таир Тагизаде отметил, что 20 Января занимает важное место в истории побед нашего народа, и рассказал о шагах, предпринятых великим лидером Гейдаром Алиевым для доведения этой трагедии до внимания мирового сообщества. Затем до сведения участников мероприятия было доведено заявление Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с Днем всенародной скорби.