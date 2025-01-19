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TikTok заявил о возобновлении работы в США - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:35 - Сегодня
TikTok заявил о возобновлении работы в США - ОБНОВЛЕНО

Китайская соцсеть TikTok объявила о восстановлении работы для пользователей из США.

Решение принято на фоне заявления избранного президента Дональда Трампа, что он издаст указ о приостановке запрета после своей инаугурации.

«По соглашению с нашими поставщиками услуг TikTok находится в процессе восстановления работы. Мы благодарим президента Трампа за то, что он предоставил нашим поставщикам услуг необходимую ясность и заверил их, что они не понесут никаких штрафов за предоставление TikTok более чем 170 миллионам американцев и за то, что более 7 миллионов малых предприятий смогут продолжать свою деятельность»,— говорится в сообщении компании в соцсети X.

Компания назвала позицию господина Трампа направленной «против произвольной цензуры». TikTok заявил, что продолжит работать с администрацией избранного президента над решением, которое позволит сохранить работу соцсети в США.

09:10

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает корреспондент ТАСС.

"Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение. Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис доступен для скачивания, однако после установки приложение не работает.

Сервис в оповещении отметил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления его работы. Ранее республиканец в интервью телеканалу NBC News заявил, что склоняется к изданию указа об отсрочке запрета TikTok на 90 дней сразу после инаугурации 20 января.

Приложение прекратило свою работу за час до наступления полуночи на восточном побережье США. При этом на части американских территорий, в том числе Пуэрто-Рико, день вступления запрета в силу уже наступил.

Как заявили в пятницу в TikTok, платформа прекратит свою работу в США 19 января, если не получит от уходящей администрации Джо Байдена четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора. Как поясняла телекомпания ABC, магазины приложений и хостинг-провайдеры после вступления запрета в силу могут "оказаться на крючке", если продолжат предоставлять услуги TikTok.

Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что, по мнению Байдена, сервис TikTok "должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом" при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета.

Ранее предложение о покупке американских активов сервиса сделала некоммерческая организация Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту. В списке потенциальных покупателей СМИ называли и Илона Маска. Предложение ByteDance о слиянии с TikTok сделала американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, сообщил в субботу телеканал CNBC.

Источник: ТАСС

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