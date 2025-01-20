Калифорния готовится к еще более разрушительным пожарам

Жители Лос-Анджелеса и его пригородов готовятся к мощнейшим порывам ветра, которые могут усугубить пожароопасную ситуацию в южной Калифорнии и привести к еще большим разрушениям.

Об этом пишет газета The New York Times.

Метеорологические службы штата 19 января выпустили особые уведомления, предупреждающие об усилении ветра до 30 м/с, резком падении уровня влажности воздуха и практически полном отсутствии осадков в ближайшие две недели. Эти факторы приведут к сильнейшему разрастанию пожаров по окрестностям Лос-Анджелеса, отмечает издание.

В настоящее время в Калифорнии бушуют лесные пожары. Они начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января.

Источник: ТАСС