В Париже почтена память шехидов 20 Января - ФОТО

Посольство Азербайджана во Франции совместно с постоянным представительством страны при ЮНЕСКО организовали памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, дипломаты посольства Азербайджана во Франции и постоянного представительства при ЮНЕСКО посетили могилы участников Парижской мирной конференции Алимардан бея Топчибашева и Джейхуна Гаджибейли, состоялось возложение венков.

Память шехидов, погибших за независимость и суверенитет Азербайджана, была почтена минутой молчания.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева и постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в своих выступлениях отметили, что благодаря нашей доблестной армии под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в этом году мы с гордостью чтим память наших шехидов, чья кровь не осталась неотомщенной.

Выступившие отметили, что посещение могил основателей Азербайджанской Демократической Республики в годовщину Кровавого января имеет символическое значение.

На мероприятии говорилось о беспрецедентных заслугах великого лидера Гейдара Алиева в даче правовой оценки событиям 20 Января, в становлении и развитии современного независимого Азербайджанского государства, а также в его признании на международной арене. Подчеркивалось, что события 20 Января являются героическим эпосом. 20 января – день торжества нашей национальной воли.