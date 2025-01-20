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Путин выразил готовность к диалогу с новой администрацией США по Украине

First News Media19:00 - Сегодня
Путин выразил готовность к диалогу с новой администрацией США по Украине

Россия готова к диалогу с новой американской администрацией по Украине.

Как передает Интерфакс, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза 20 января.

"Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - добавил Путин.

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