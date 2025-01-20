В Иране рэпера Tataloo приговорили к смертной казни за богохульство

Иранский суд приговорил к смертной казни рэпера Амира Хоссейна Магсудла, известного как Tataloo, однако позже пресс-служба судебной системы страны уточнила, что решение пока не окончательное.

Как сообщает информационный портал Iran International, музыканта признали виновным в богохульстве.

Согласно данным издания, первой о вынесенном певцу смертном приговоре сообщила газета Jame Jam, которая связана с государственным телеканалом Ирана.

Тем не менее, представители судебной власти заявили, что у артиста есть возможность подать апелляцию.

Певцу Tataloo 37 лет. С 2018 года он проживал в Стамбуле, однако в 2023 году турецкие власти депортировали его в Иран. На родине рэпера сразу же арестовали.

По информации The Independent, в прошлом Tataloo был осужден на пять лет лишения свободы за пропаганду «проституции», выступления против правительства и распространение «непристойного контента».