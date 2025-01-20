Названа стоимость хаджа в этом году для паломников из Азербайджана

С 21 января в Азербайджане начнется прием документов для желающих совершить хадж.

Информацию об этом распространило Управление мусульман Кавказа (УМК).

Цена для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2025 году, составит 5 950 долларов США.

Путешествие будет организовано воздушным транспортом.

Прием документов будет проводиться с 10:00 по 16:00 в административном здании УМК по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

От паломников для поездки требуются следующие документы:

1. Загранпаспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3. Четыре цветные фотографии, сделанные на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см;

4. Справка о состоянии здоровье.

Отметим, что количество мест ограничено. Ожидается, что квота будет меньше по сравнению с предыдущими годами.