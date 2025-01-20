Министр: Азербайджан выступает за предсказуемые отношения с США, основанные на взаимных интересах и уважении

Я бы не хотел сейчас комментировать отношения между США и Азербайджаном. Но в целом могу сказать, что мы стали свидетелями одностороннего подхода в 2024 году со стороны демократической администрации США, а также со стороны ряда европейских стран. Мы также видели факты односторонней поддержки Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Коснувшись встречи США – Евросоюз – Армения 5 апреля прошлого года, министр сказал: «Трудно было дать какое-либо объяснение этой встрече. Подобный предвзятый подход сторон, пытающихся позиционировать себя в качестве посредников, особенно на достаточно интенсивном этапе процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, разумеется, неприемлем».

Глава азербайджанского МИД также напомнил о намерениях демократов США наказать Азербайджан путем повторной актуализации 907-й поправки вскоре после однодневной антитеррористической операции, а также о ряде других предвзятых шагов.

«Как известно, сегодня в США пройдет церемония инаугурации нового Президента, и отныне у власти в Америке в течение последующих четырех лет будут республиканцы. Мы предполагаем, что заметим разницу в подходе к нам. Азербайджан выступает за предсказуемые отношения с США, основанные на взаимных интересах и уважении», - подчеркнул министр.