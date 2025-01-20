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Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

First News Media21:40 - 20 / 01 / 2025
Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

Действующий президент США Джо Байден перед тем, как покинуть пост, объявил о помиловании членов своей семьи.

Заявление опубликовала пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда"

В заявлении Байден отметил, что его семья "подвергается постоянным нападкам и угрозам, мотивированных исключительно желанием навредить мне".

"К сожалению, у меня нет оснований считать, что эти нападки прекратятся", – добавил он.

Именно поэтому, по словам Байдена, он применил свои конституционные полномочия, чтобы помиловать своего брата Джеймса Б. Байдена и его жену Сару Джонс Байден.

Также Байден помиловал свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего младшего брата Фрэнсиса Байдена.

"Помилование не должно быть воспринято как признание того, что они совершили какое-либо правонарушение, и не должно быть воспринято как признание вины за любое преступление", – подчеркнул Байден.

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