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В Сети обсуждают поцелуй Трампа с женой Меланией на инаугурации - ВИДЕО

First News Media22:40 - 20 / 01 / 2025
В Сети обсуждают поцелуй Трампа с женой Меланией на инаугурации - ВИДЕО

Головной убор Мелании Трамп помешал Дональду Трампу поцеловать будущую первую леди во время церемонии инаугурации.

На кадрах прямой трансляции видно, что 47-й президент не смог коснуться губами щеки своей супруги из-за широких полей ее шляпки.

Журналисты издания Hello отметили, что на церемонию инаугурации супруга Мелания Трамп прибыла в классическом пальто бренда Adam Lipps и темно-синих остроносых туфлях. Широкополая шляпа – марки Eric Javits.

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