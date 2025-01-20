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Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете

First News Media21:10 - 20 / 01 / 2025
Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете

Джо Байден, президентские полномочия которого истекут в полдень по местному времени, оставил, следуя давней традиции, записку своему сменщику - Дональду Трампу.

Как передает ТАСС, об этом уходящий глава государства сообщил журналистам, пока вместе с первой леди Джилл ждал республиканца и его жену Меланию у входа в Белый дом.

У демократа спросили, оставил ли он записку Трампу. Байден ответил положительно. «Это между мной и Трампом», - сказал он, комментируя содержание послания.

Действующего президента также спросили о том, с каким «посланием он выступает сейчас», Байден сначала сказал «радость», затем сделал небольшую паузу и добавил «надежда».

Чета Байденов приветствовала избранного президента с женой у парадного входа - под сводами так называемого Северного портика. В Голубом зале Белого дома завершилось совместное чаепитие политиков. Четыре года назад, во время инаугурации Байдена, эта традиция была нарушена, поскольку проигравший выборы Трамп утром покинул Белый дом и отправился в штат Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.

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