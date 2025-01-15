Киселев не понимает, что задело «армянских братьев в «Вестях недели»

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в беседе с News.ru заявил, что не знает, какое высказывание в выпуске телепередачи вызвало недовольство Армении.

Он сообщил, что не понимает, «какое конкретно высказывание задело армянских братьев», и подчеркнул, что «пока нечего комментировать».

До этого МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина из-за недовольства высказываниями в эфире российского ТВ.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении добавили, что дипломата вызвали из-за выпуска 12 января 2025 года программы «Вести недели», в ходе которой якобы были озвучены «искусственно генерируемые нарративы», направленные «против суверенитета и территориальной целостности Армении».

В ходе встречи в МИД республики российскому послу была передана соответствующая нота протеста.

Напомним, в эфире ведущий Дмитрий Киселев прокомментировал спор Баку и Иревана о Зангезурском коридоре, а также стремление Армении сблизиться с Европой. В программе также упоминались экономические преимущества, которые Армения получает как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС).