Как кибермошенники крадут ваши аккаунты?

Как простое нажатие кнопки «отбой» может обернуться потерей личных данных.

В последнее время в социальных сетях активизировались мошенники, применяющие новую схему обмана доверчивых пользователей. Они создают фальшивые женские профили и начинают переписку с потенциальными жертвами, выманивая их мобильные номера.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, получив нужные данные, преступники переходят ко второму этапу схемы. Они звонят на полученный номер и просят сообщить, с какого телефона поступил звонок. В этот момент происходит кража личных данных пользователя. Эксперты в области информационной безопасности утверждают, что конечная цель мошенников — получить доступ к аккаунтам жертв в социальных сетях.

Завладев профилем, злоумышленники начинают отправлять друзьям и знакомым просьбы о займе денег или распространять вредоносные ссылки.

Эксперт в области информационно-коммуникационных технологий Араз Мустафа рассказал, что мошенники используют два способа получения одноразового пароля для доступа к чужому аккаунту: через SMS и звонок.

«Поскольку первый способ более сложен с технической точки зрения, мошенники чаще выбирают второй — звонок на мобильный номер жертвы», — пояснил специалист.

По словам А.Мустафы, мошенники просят нажать кнопку "отбой" при входящем звонке, что фактически перенаправляет вызов другому преступнику, который получает доступ к профилю. Так, можно потерять не только страницы в социальных сетях, но и привязанные к телефону банковские счета и другие важные данные.

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