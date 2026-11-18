Азербайджанская певица Роза Зергерли и популярный турецкий исполнитель Эмре Алтуг готовят музыкальную премьеру — романтический дуэт «Не виноват».

Два ярких представителя эстрады Азербайджана и Турции объединили голоса в русскоязычной композиции о чувствах, которые оказываются сильнее разлуки, сомнений и любых обстоятельств.

Премьера песни состоится уже в эту пятницу, 20 ноября.

Читайте по теме:

Азербайджанки стали лауреатами престижной российской музыкальной премии - ФОТО - ВИДЕО

Международный хит «İstədim» прозвучал на открытии «Новой волны - 2026» - ВИДЕО

Роза Зергерли выступила на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке – ВИДЕО