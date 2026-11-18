Роза Зергерли и Эмре Алтуг объединились в романтическом дуэте «Не виноват» — ВИДЕО
Азербайджанская певица Роза Зергерли и популярный турецкий исполнитель Эмре Алтуг готовят музыкальную премьеру — романтический дуэт «Не виноват».
Два ярких представителя эстрады Азербайджана и Турции объединили голоса в русскоязычной композиции о чувствах, которые оказываются сильнее разлуки, сомнений и любых обстоятельств.
Премьера песни состоится уже в эту пятницу, 20 ноября.
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