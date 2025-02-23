В парламент Грузии поступил новый законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" инициировала новый закон об иноагентах, который является точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act).

Об этом журналистам заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Он (закон об иноагентах - прим. ТАСС) уже инициирован. На следующей неделе мы начнем рассматривать проект. Все увидят, что это точный перевод (американского закона - прим. ТАСС). Если у кого-то будут претензии к любому слову, точке, запятой в тексте, пусть обратится к Соединенным Штатам Америки и скажет, что ему не нравится в американской системе", - сказал Папуашвили.

Источник: ТАСС