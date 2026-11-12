В Армении бесследно исчез российский политтехнолог

В Армении уже месяц ищут 37-летнего российского политтехнолога, который бесследно исчез.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Даниил Запятой приехал в Ереван в конце сентября и был на связи с родственниками и друзьями. Через некоторое время у него начались финансовые трудности, и мужчина перебрался в хостел. Последнее сообщение близкие получили от него 9 октября — с тех пор неизвестно, где он находится.

Администратор хостела, где жил политтехнолог, рассказал, что в последнее время мужчина выглядел плохо, но вел себя вежливо. Там он оставил свои личные вещи и российский паспорт. Поначалу близкие пытались найти его сами, но позже обратились за помощью к правоохранителям. Они также планируют распространить информацию по полицейским подразделениям.

Запятой работал в правительстве Красноярского края и возглавлял филиал медиа-агентства, которое занимается SMM и digital-продвижением. Также он консультировал и руководил проектами политических кампаний в регионах. Перед поездкой в Армению он какое-то время жил в Москве.