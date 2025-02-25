В Грузии назвали посла Евросоюза соучастником акций протеста

Посла Евросоюза в Грузии Павла Херчински можно считать соучастником акций протеста в Грузии.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

Он напомнил, что посол «ни разу не осудил акции насилия в Грузии» после выборов в парламент, которые прошли в октябре 2024 года. Поэтому его можно назвать «соучастником насилия» в Грузии, подчеркнул Кобахидзе.

По его словам, Херчински не работает над сближением Евросоюза и Грузии, а делает «контрпродуктивные шаги». Кобахидзе также обвинил его в неприкрытой поддержке радикальной грузинской оппозиции.