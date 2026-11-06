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В США детям на Хэллоуин раздали конфеты с наркотическим веществом

Редакция 1news21:45 - Сегодня
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В США детям на Хэллоуин раздали конфеты с наркотическим веществом

Пятнадцать детей в возрасте от года до 6 лет получили во время празднования в США Хэллоуина наборы конфет, в которых содержался псилоцибин.

Инцидент произошел в городе Сан-Диего, сообщил журнал Newsweek.

По его информации, 31 октября дети по американской традиции ходили по домам соседей, где им раздавали конфеты. В одном из домов им выдали пакеты жевательных конфет. Сопровождающие детей родители обратили внимание на необычную упаковку и предположили, что сладости могут содержать запрещенные вещества. Они обратились в полицию. Позже анализ подтвердил наличие псилоцибина в составе. Неизвестно, попробовал ли кто-то из детей конфеты.

Полиция задержала двоих подозреваемых мужчин, в их доме помимо конфет обнаружены наркотики, упаковочные материалы, винтовка, патроны и пистолет. Расследование продолжается.

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