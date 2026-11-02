Король Чарльз промок под тропическим ливнем, пока Камилла ушла с единственным зонтом - ВИДЕО

Британский король Чарльз III оказался под сильным тропическим ливнем во время визита в Антигуа и Барбуду.

Его супруга, королева Камилла, в это время спокойно продолжила путь под единственным зонтом, сообщает Reuters.

Во время карибского турне королевской пары, сопровождавшегося обсуждением роли Великобритании в работорговле, внимание СМИ привлек эпизод с промокшим монархом.

В воскресенье, 1 ноября, когда на 77-летнего Чарльза обрушился сильный дождь, он жестами пытался привлечь внимание окружающих и найти укрытие. Камилла же оставалась под зонтом.

Местные жители, участвовавшие в параде по случаю Дня независимости Антигуа и Барбуды, продолжали мероприятие, несмотря на непогоду.

Позже королю всё же принесли зонт. Чарльз с юмором прокомментировал случившееся в разговоре с премьер-министром страны Гастоном Брауном.

«Мне кажется, что сейчас я выращу кресс-салат на своем костюме», — пошутил он. Видео опубликовали в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.