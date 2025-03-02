В Сабирабаде пять человек пострадали при падении автомобиля в канал

В селе Шыхлар Сабирабадского районе автомобиль упал в канал.

Об этом сообщает аранское бюро Report.

Согласно информации, водитель легкового автомобиля Toyota Prius потерял управление, в результате чего транспортное средство упало в водный канал на обочине дороги.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жители Сабирабадского района - Аббасов Бабек Юсиф оглу, 1977 года рождения, Адилов Эвез Рахман оглу, 2001 года рождения, Фараджов Давуд Рамиз оглу, 1991 года рождения, Гусейнов Джейхун Магомед оглу, 1991 года рождения, а также житель поселка Хырдалан Абшеронского района Мамедзаде Бабек Этирам оглу, 1998 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.