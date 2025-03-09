На Украине произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard

Массовый сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard фиксируют на Украине, сообщают украинские СМИ.

По данным телеканала "Киев-24", в украинской столице, в частности, невозможно рассчитаться картой в супермаркетах. По предварительной информации, в Киеве также не работают банкоматы.

Издание "Страна" также пишет о невозможности оплатить картой покупки в супермаркетах в других городах страны. При этом, по данным издания, перевести деньги через электронное приложение удается.

Уточняется, что официальных сообщений и разъяснений не поступало.

Источник: ТАСС