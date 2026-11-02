Британия ужесточает правила для мигрантов, желающих получить постоянный вид на жительство

Власти Великобритании планируют вдвое увеличить минимальный срок проживания в стране, необходимый легальным мигрантам для получения постоянного вида на жительство.

Об этом заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд, выступая в парламенте.

Согласно предлагаемым изменениям, для мигрантов с годовым доходом свыше 50 тысяч фунтов стерлингов сохранится действующий пятилетний срок. Зарабатывающие более 125 тысяч фунтов в год смогут претендовать на постоянный вид на жительство уже через три года.

Пятилетний срок также останется для специалистов, работающих в сферах здравоохранения и образования, в том числе врачей, медсестёр и учителей, если их годовой доход составляет не менее 25 тысяч фунтов стерлингов.

Для остальных легальных мигрантов срок увеличится до 10 лет. Нелегальные мигранты и лица, нарушившие визовые правила, смогут подать заявление на постоянный вид на жительство через 20 лет при условии работы или учёбы в Великобритании. В противном случае им придётся ждать 30 лет.

Кроме того, получатели государственных пособий должны будут не пользоваться социальной помощью в течение пяти лет перед подачей заявления.

Как сообщает BBC, для введения новых правил может не потребоваться принятие отдельного закона. Изменения могут вступить в силу в короткие сроки после внесения технических поправок в действующие миграционные правила.