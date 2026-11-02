Поколение «Хватит!»: Почему европейские улицы заговорили языком протеста?

В конце октября волна протестов охватила сразу несколько европейских стран.

Массовые демонстрации прошли во Франции, Германии, Швейцарии, Португалии, Албании, Великобритании и Италии. Несмотря на различия в требованиях участников, в основе протестной активности прослеживаются общие причины: рост стоимости жизни, жилищный кризис, недовольство государственными услугами и утрата доверия к властям. При этом в ряде стран мирные акции сопровождались столкновениями с правоохранительными органами и актами вандализма.

Франция: от студенческих требований к общенациональному недовольству

Во Франции 31 октября состоялась третья масштабная акция протеста. По данным полиции, в ней приняли участие около 320 тыс. человек, тогда как организаторы оценили численность демонстрантов примерно в 500 тыс. Несмотря на преимущественно мирный характер шествий, к вечеру в Париже и других городах произошли столкновения с полицией. По информации французских властей, были задержаны более 500 человек.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил о чрезвычайно высоком уровне насилия со стороны отдельных участников акций, обвинив радикальные левые группировки в нападениях на сотрудников правоохранительных органов. В Париже пострадали четыре полицейских и один жандарм, трое из них получили ожоги в результате применения коктейлей Молотова. По данным французских СМИ, общее число пострадавших среди демонстрантов и силовиков достигло 78 человек.

Недовольство во Франции первоначально выразили школьники, выступившие против нехватки преподавателей, неудовлетворительного состояния учебных заведений и неравенства в доступе к высшему образованию. Впоследствии к ним присоединились студенты, профсоюзы, представители движения «желтых жилетов» и другие социальные группы.

Таким образом, первоначально образовательная повестка постепенно уступила место более широкому протесту против социально-экономической политики правительства диктатора Эммануэля Макрона. Символом радикализации настроений стали акции в Бордо, где участники разбили пиньяту в виде головы французского президента, и в Гапе, где демонстранты сожгли его чучело с табличкой «Не покойся с миром».

Привлечение около 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии для обеспечения безопасности свидетельствует о серьезной обеспокоенности властей дальнейшей эскалацией ситуации.

Германия и Швейцария: молодежь требует социальных перемен

Параллельно с французскими событиями протестная активность усилилась в Германии. 31 октября более чем в 30 городах страны прошли демонстрации молодежного движения Gen Z regelt. По оценкам организаторов, в них приняли участие свыше 100 тыс. человек.

Молодые люди выступили за увеличение финансирования образования, расширение доступности психологической помощи, поддержку людей с зависимостями, борьбу с ростом стоимости жизни и усиление климатической политики.

Большинство акций прошло мирно, однако во Франкфурте-на-Майне отдельные участники беспорядков разбивали витрины магазинов и грабили торговые точки.

Подобные инциденты показывают, что социальная повестка молодежных движений в отдельных случаях становится фоном для действий радикально настроенных групп.

В Швейцарии демонстрации под лозунгом «Нам в Швейцарии тоже надоело» («On en a marre – en Suisse aussi») состоялись в Цюрихе и Базеле. В первом городе протестующие сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры и электросамокаты, а также повредили автомобиль и витрины магазинов. Столкновения с полицией продолжались до поздней ночи. В Базеле акция временно нарушила движение общественного транспорта.

Португалия: жилищный вопрос становится причиной массовых выступлений

В Португалии тысячи людей вышли на улицы Лиссабона, требуя пересмотра жилищной политики правительства. После демонстрации участники установили палатки на центральных площадях столицы и Порту, фактически организовав протестные лагеря.

Главным поводом для недовольства стал законопроект, предусматривающий упрощение процедуры выселения арендаторов и отмену ограничений на размер арендной платы по новым договорам. Участники акций считают, что предлагаемые изменения могут еще больше осложнить доступ населения к жилью.

Утром 1 ноября полиция разогнала палаточные лагеря, применив щиты и дубинки. Ситуация демонстрирует, насколько острым для европейских обществ становится жилищный вопрос, особенно на фоне роста цен и снижения доступности аренды.

Албания: протесты приобретают политический характер

В Албании протестное движение, начавшееся еще в мае, также продолжило набирать обороты. 31 октября преимущественно молодежные группы провели очередную акцию в Тиране, направившись от Министерства образования к зданию правительства.

Демонстранты требовали политических изменений и выступали против реализации проекта строительства элитного туристического комплекса на юге страны стоимостью около 1,4 млрд евро. С инвестиционной инициативой связана компания Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Протестующие опасаются негативных экологических последствий проекта.

Очередная демонстрация сопровождалась поджогами мусорных баков и столкновениями с полицией, которая применила водометы. В отличие от образовательной и социально-экономической повестки протестов в других странах, в Албании заметную роль играет недовольство конкретным инвестиционным проектом и действиями правительства Эди Рамы.

Великобритания: спор вокруг Palestine Action

В Лондоне 31 октября сотни активистов собрались у посольства США, выступая против признания движения Palestine Action террористической организацией. По данным полиции, были задержаны 139 человек.

Участники акции выступили против криминализации поддержки движения и раскритиковали позицию британских властей в отношении конфликта в секторе Газа.

4 ноября должно состояться рассмотрение апелляции в Верховном суде Великобритании, связанной с запретом движения.

Таким образом, британская демонстрация выделяется на фоне остальных европейских выступлений: ее центральной темой стали не столько внутренние социально-экономические проблемы, сколько внешнеполитический курс государства и границы допустимого политического протеста.

Италия: масштабная забастовка против дороговизны жизни

Еще одним центром протестной активности стала Италия, где 30 октября прошла общенациональная забастовка, организованная профсоюзами. Ее участники выступили против роста стоимости жизни и усугубления жилищного кризиса.

По оценкам организаторов, в демонстрациях приняли участие от 1 до 1,5 млн человек, тогда как Министерство внутренних дел сообщило о 255 тыс. участников. В Риме около 100 тыс. человек, согласно данным профсоюзов, прошли маршем от вокзала Термини к Колизею.

Особое внимание привлек один из транспарантов с надписью: «Испания, Франция, Италия, приближается новый май 1968 года». Эта отсылка к масштабным студенческим и рабочим выступлениям прошлого отражает стремление части протестующих представить нынешнюю волну недовольства как начало более масштабных общественных преобразований.

Европейские протесты: общие причины, разные требования

Несмотря на национальные особенности, происходящее в европейских странах позволяет выделить несколько общих тенденций. Прежде всего, социально-экономическая повестка становится объединяющим фактором для различных групп населения. Рост цен, трудности с арендой жилья, проблемы образования и качество государственных услуг вызывают недовольство не только среди молодежи, но и среди более широких слоев общества.

Вторая особенность — постепенное расширение протестной повестки. Во Франции выступления школьников переросли в общенациональное движение, в Италии экономические требования объединили профсоюзы и работников, а в Португалии жилищный вопрос вывел на улицы тысячи граждан. В Албании социальное недовольство переплетается с политическими и экологическими претензиями.

Наконец, обращает на себя внимание участие молодежи, которая все активнее выступает самостоятельной силой общественной мобилизации. Для нового поколения вопросы доступного образования, жилья, социальной защищенности и экологической безопасности становятся не отдельными направлениями политики, а взаимосвязанными условиями будущего.

Вместе с тем географический масштаб протестов не означает существования единого общеевропейского движения или общей политической программы. Выступления возникают по разным причинам и адресованы разным правительствам. Однако их одновременность указывает на более широкую проблему: европейские власти сталкиваются с растущими ожиданиями общества, которые действующие механизмы социальной и экономической политики не всегда способны удовлетворить.

Если эта тенденция сохранится, протесты могут стать для ряда европейских правительств не просто эпизодом общественного недовольства, а серьезным испытанием политической устойчивости.