Вэнс: республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс связал поражение республиканцев на выборах с военной операцией против Ирана, начатой администрацией Дональда Трампа.

Об этом Вэнс написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы проиграли из-за войны. Об этом вчера вечером заявил сам президент», — отметил он.

По словам Вэнса, результаты опросов показывают, что многие избиратели, поддержавшие Трампа в 2024 году, остались недовольны и теперь собирались голосовать за демократов. В качестве условий для возвращения к поддержке республиканцев они назвали прекращение войны, решение проблем с ростом стоимости жизни и инфляцией, возвращение к принципу «Америка прежде всего», а также пересмотр отношений США с Израилем.

Вэнс подчеркнул, что причиной поражения стала не низкая явка сторонников республиканцев. По его словам, часть избирателей, голосовавших за Трампа на предыдущих выборах, в 2026 году поддержала демократов.

Он также предупредил, что в ближайшие месяцы могут появиться предложения об амнистии как способе преодоления проблем внутри Республиканской партии, однако назвал такой подход ошибочным.

Вице-президент заключил, что любой объективный анализ итогов выборов и дальнейшей стратегии республиканцев должен учитывать влияние войны на результаты голосования.