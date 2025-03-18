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МИД Грузии: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение для всего региона

First News Media11:06 - Сегодня
МИД Грузии: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение для всего региона

Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана имеет важное значение для региона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили в своем выступлении на международной конференции «Диалог Райсина 2025» в Нью-Дели.

Она затронула вопросы, имеющие стратегическое значение для Азербайджана, Грузии и региона в целом, в ходе панельной дискуссии «Конкуренция и сотрудничество – ради безопасного будущего».

По словам министра, восстановление исторической роли Грузии и ее укрепление в современном мире являются основными приоритетами страны.

«Благодаря тесному сотрудничеству с Азербайджаном и Турцией, поддержке наших стратегических партнеров, реализовано большое число важных проектов. Даже спустя десятилетия эти проекты сохраняют свою актуальность, поскольку они обладают большим потенциалом с точки зрения укрепления общеевропейской безопасности. Особенно важную роль эти проекты играют в энергетической и транспортной сферах», - сказала глава грузинского МИД.

Она заявила, что в последнее время Грузия вновь осознала важность сотрудничества с Азербайджаном, Турцией и Арменией. По словам Бочоришвили, эти три страны являются основными партнерами Грузии, и это сотрудничество важно для развития региона.

«Мир и безопасность являются для нас ключевыми факторами. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение для всего региона», - подчеркнула она.

Бочоришвили также обратила внимание на значение Среднего коридора. По ее словам, этот транспортный маршрут открывает новые возможности не только для стран региона, но и для всей Европы.

По мнению министра, стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном направлено на развитие не только двух стран, но и всего Южного Кавказа. Оно отметила, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор и другие энергетические проекты являются наиболее яркими примерами успешного сотрудничества.

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