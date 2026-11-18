Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили актуальные вопросы союзнических отношений между двумя странами, перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную безопасность.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.