 Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден «Шараф» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден «Шараф» - ФОТО

First News Media12:05 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден «Шараф» - ФОТО

19 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Сахибу Гафарову и вручил ей орден «Шараф».

Поприветствовав Сахибу Гафарову, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемая Сахиба ханым, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам новых успехов, здоровья. На протяжении многих лет вы играете активную роль в общественно-политической жизни Азербайджана. Вы 15 лет осуществляете успешную деятельность как депутат Милли Меджлиса и 5 лет - как председатель Милли Меджлиса. Я высоко ценю вашу деятельность, вы постоянно находитесь в контакте с избирателями, в то же время отстаиваете национальные интересы нашей страны на международной арене, и своей работой вносите ценный вклад в общее развитие нашей страны. В этот юбилейный день моим Распоряжением вы награждены орденом «Шараф». Позвольте мне вручить вам этот орден.

Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден «Шараф».

Сахиба Гафарова: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Сахиба Гафарова сказала:

- Большое спасибо, очень признательна. Уважаемый господин Президент, если позволите, я хотела бы сказать несколько слов.

Уважаемый господин Президент, я хотела бы выразить Вам глубокую и искреннюю признательность за эту высокую награду. Хотела бы также отметить, что расцениваю эту высокую награду как оценку деятельности Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. И как член Милли Меджлиса, и как председатель Милли Меджлиса, и от имени Милли Меджлиса в целом хочу заверить Вас, уважаемый господин Президент, что каждый из нас на парламентском уровне всегда будет поддерживать проводимую Вами политику. Являясь представителями народа, весь Милли Меджлис на парламентском уровне будет делать все возможное для благополучия народа. Я очень признательна Вам за добрые слова обо мне. Я всю свою жизнь работала, чтобы приносить какую-либо пользу нашему обществу. Хочу с уверенностью сказать, что как председатель Милли Меджлиса, как человек, как гражданка Азербайджана, я и впредь всегда буду делать все возможное для выполнения своих обязанностей там, где работаю. Я очень признательна Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Поделиться:
306

Актуально

Xроника

В Азербайджане утверждена Стратегия искусственного интеллекта на 2025-2028 годы

Политика

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили мирный процесс между Баку и ...

Мнение

Детальный обзор Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана на 2025–2028 годы: ...

Общество

Какой будет погода в Баку на праздник Новруз?

Xроника

В Азербайджане утверждена Стратегия искусственного интеллекта на 2025-2028 годы

Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден «Шараф» - ФОТО

Сахиба Гафарова награждена орденом «Шараф»

Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума - ФОТО

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Албании

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества

Последние новости

Пашинян: Готов поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном

Сегодня, 16:12

Фильм «Тагиев. Нефть» вызвал большой зрительский интерес: Скоро премьера продолжения - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:03

В Азербайджане упростят систему коммунальных платежей

Сегодня, 15:59

Госдолг Армении увеличился до $12, 8 млрд.

Сегодня, 15:58

Зеленский: Отказ от территорий — «красная линия»

Сегодня, 15:45

Маск предрек банкротство США из-за коррупции и растрат

Сегодня, 15:43

Главу МИД Германии выдвинули на пост председателя ГА ООН

Сегодня, 15:42

Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили мирный процесс между Баку и Иреваном

Сегодня, 15:25

Песков раскрыл детали договоренности Путина и Трампа

Сегодня, 15:20

Суд временно запретил ликвидацию USAID, Белый дом готов обжаловать решение

Сегодня, 15:12

Задержанный мэр Стамбула останется под стражей четыре дня

Сегодня, 15:11

ЕС не намерен останавливать поставки оружия Киеву

Сегодня, 15:09

США приостановили усилия против гибридной войны РФ

Сегодня, 15:08

Названа дата частичного солнечного затмения

Сегодня, 15:07

В Азербайджане в 2021-2024 годах в промышленные зоны инвестировано около 748 миллионов манатов

Сегодня, 15:06

Участник «Səs Azərbaycan» борется с онкологическим заболеванием – ВИДЕО

Сегодня, 15:01

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП и драке с водителем в Гяндже? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:00

Детальный обзор Стратегии искусственного интеллекта Азербайджана на 2025–2028 годы: амбициозный план цифрового будущего

Сегодня, 14:55

Назначена судмедэкспертиза для установления обстоятельств смерти женщины после липосакции – ФОТО

Сегодня, 14:34

В Баку пресечена попытка наркоторговли

Сегодня, 14:24
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25