Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден «Шараф» - ФОТО

19 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Сахибу Гафарову и вручил ей орден «Шараф».

Поприветствовав Сахибу Гафарову, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемая Сахиба ханым, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам новых успехов, здоровья. На протяжении многих лет вы играете активную роль в общественно-политической жизни Азербайджана. Вы 15 лет осуществляете успешную деятельность как депутат Милли Меджлиса и 5 лет - как председатель Милли Меджлиса. Я высоко ценю вашу деятельность, вы постоянно находитесь в контакте с избирателями, в то же время отстаиваете национальные интересы нашей страны на международной арене, и своей работой вносите ценный вклад в общее развитие нашей страны. В этот юбилейный день моим Распоряжением вы награждены орденом «Шараф». Позвольте мне вручить вам этот орден.

Президент Ильхам Алиев вручил Сахибе Гафаровой орден «Шараф».

Сахиба Гафарова: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Сахиба Гафарова сказала:

- Большое спасибо, очень признательна. Уважаемый господин Президент, если позволите, я хотела бы сказать несколько слов.

Уважаемый господин Президент, я хотела бы выразить Вам глубокую и искреннюю признательность за эту высокую награду. Хотела бы также отметить, что расцениваю эту высокую награду как оценку деятельности Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. И как член Милли Меджлиса, и как председатель Милли Меджлиса, и от имени Милли Меджлиса в целом хочу заверить Вас, уважаемый господин Президент, что каждый из нас на парламентском уровне всегда будет поддерживать проводимую Вами политику. Являясь представителями народа, весь Милли Меджлис на парламентском уровне будет делать все возможное для благополучия народа. Я очень признательна Вам за добрые слова обо мне. Я всю свою жизнь работала, чтобы приносить какую-либо пользу нашему обществу. Хочу с уверенностью сказать, что как председатель Милли Меджлиса, как человек, как гражданка Азербайджана, я и впредь всегда буду делать все возможное для выполнения своих обязанностей там, где работаю. Я очень признательна Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.