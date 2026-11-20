20 ноября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече было подчеркнуто, что отношения между нашими странами развиваются на основе дружбы двух народов, история которой насчитывает несколько десятилетий.

Было отмечено, что взаимные визиты глав государств Азербайджана и Вьетнама способствовали углублению сотрудничества в различных областях, укреплению политического доверия между нашими странами. Подчеркнуто, что принятие Совместного заявления об установлении стратегического партнерства между двумя странами в ходе состоявшегося в прошлом году визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджан вывело азербайджано-вьетнамские отношения на новый уровень.

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан с удовлетворением вспомнила свои визиты в Азербайджан, в том числе встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой во время визита в октябре в Баку для участия в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

На встрече была подчеркнута важность связей между двумя народами, в том числе сотрудничества на неправительственном уровне. В этой связи было отмечено, что помощь, оказанная в ходе визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой во Вьетнам в прошлом году Ханойскому колледжу торговли и туризма, а также средней школе для детей с нарушениями зрения, является ярким примером дружбы между двумя народами.

После встречи первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, ее дочерям Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был продемонстрирован способ приготовления традиционного вьетнамского кофе.