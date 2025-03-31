Новый премьер Гренландии отказался передавать остров США

Соединенные Штаты Америки не получат Гренландию.

Об этом заявил новый премьер-министр страны Йенс-Фредерик Нильсен в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

»[президент США Дональд] Трамп заявил, что США «получат Гренландию». Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. <...> Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем», — написал глава кабмина.

Нильсен добавил, что жители острова не должны бояться заявлений Трампа. По его словам, подобные высказывания стоит воспринимать спокойно, достойно и сплоченно.

Накануне Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов Америки добьются того, чтобы получить Гренландию. По словам главы Белого дома, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это без применения военной силы.

Источник: Gazeta.Ru