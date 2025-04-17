Трамп заблокировал израильский удар по иранским ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп заблокировал запланированный Израилем удар по иранским ядерным объектам в пользу переговоров о сделке с Ираном по ограничению его ядерной программы, пишет издание The New York Times со ссылкой на чиновников американской администрации и других лиц.

По информации СМИ, Израиль разработал планы атаки на эти объекты в мае, заявив, что «цель состоит в том, чтобы на год или более ограничить возможности Ирана по разработке ядерного оружия».

Как отмечает издание, помощь США требовалась не только для защиты Израиля от ответных действий Ирана, но и для обеспечения успеха атаки.

После нескольких месяцев внутренних дебатов Трамп принял решение начать переговоры с Ираном, а не поддерживать военные действия.

В прошлую субботу США и Иран провели переговоры в Омане - впервые за время правления Трампа, включая его первый президентский срок в 2017-2021 годах. Обе страны охарактеризовали переговоры как «позитивные» и «конструктивные».

Второй раунд запланирован на субботу. Иран вновь высказался в пользу проведения переговоров в Омане, но западные источники называли местом проведения переговоров Рим.

Источник: РИА Новости