Мехрибан Алиева поделилась кадрами посещения центра отдыха Sea Breeze с Президентом Ильхамом Алиевым - ВИДЕО

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры посещения центра отдыха Sea Breeze с Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что 18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с реализуемыми и запланированными на предстоящий период проектами на территории центра отдыха Sea Breeze в Баку.



