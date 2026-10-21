Ильхам Алиев утвердил договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ был принят Милли Меджлисом Азербайджана на основе положений Конституции страны и официально закрепляет стратегический характер партнерства между двумя государствами. Сам договор был подписан 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.