Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Азербайджанский чемпион дебютировал в Лиге чемпионов поражением от «Манчестер Юнайтед» (Manchester United) со счётом 0:4. Голы у хозяев забили Матеус Кунья на 27-й минуте, Бруну Фернандеш на 42-й, Беньямин Шешко на 45-й и Лисандро Мартинес на 68-й.

Отказавшись от глубокой обороны, команда Вальдаса Дамбраускаса осталась верна своему стилю, но её высокий прессинг столкнулся с соперником, которого Майкл Каррик за восемь месяцев перестроил именно для игры против давления.

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В 2002 году Вальдас Дамбраускас начинал тренерскую карьеру в Manchester United Soccer Schools, детской школе с именем и эмблемой клуба, и подрабатывал ещё в нескольких местах, чтобы сводить концы с концами. 10 сентября 2026 года он вывел на Олд Траффорд «Сабах» (Sabah FC) - клуб, основанный в 2017 году.

За девять лет существования бакинцы выиграли первый чемпионат и Кубок Азербайджана, прошли четыре раунда квалификации и стали вторым клубом страны в основной стадии Лиги чемпионов после «Карабаха». Матч попал и в статистические справочники: «Манчестер Юнайтед» впервые встречался с азербайджанским соперником, а стартовый состав «Сабаха», по подсчётам Opta, стал первым в истории турнира составом дебютанта с игроками одиннадцати национальностей.

Какой «Юнайтед» встретил «Сабах»

Ещё в январе соперник «Сабаха» выглядел совсем иначе. После увольнения Рубена Аморима «Юнайтед» шёл седьмым, и 13 января исполняющим обязанности главного тренера назначили Майкла Каррика. Под его руководством команда выиграла 11 матчей из 16, обыграла «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», финишировала третьей и вернулась в Лигу чемпионов. В мае Каррик получил постоянный контракт до 2028 года.

Перемены были прежде всего структурными. Аморим держался за схему с тремя центральными защитниками и латералями, Каррик перешёл к гибкой 4-2-3-1, которая по ходу матча перетекает в 3-2-5 в атаке и в 4-4-2 в обороне. Игроки вернулись на привычные позиции, и сами футболисты этого не скрывают. Гарри Магуайр в интервью The Guardian говорил, что идеи Аморима были хорошими, но в «Юнайтед» не сработали, а в линии из четырёх защитников ему комфортнее.

Главное изменение касается розыгрыша мяча - как раз той фазы, против которой был направлен прессинг «Сабаха».

При Амориме вратаря Сенне Ламменса поощряли выбивать мяч длинно. Каррик вернул короткий розыгрыш от ворот: команда выстраивается в 4-2-4, Ламменс встаёт между центральными защитниками. Как описывал в предсезонном разборе тактический обозреватель BBC Sport Умир Ирфан, в основе модели лежат «тройки» - группы из трёх игроков, которые выходят из-под давления через импровизированные комбинации, и забегания третьего игрока.

Например, вертикальный пас на опустившегося Бруну Фернандеша служит сигналом для рывка Юри Тилеманса за спину опекуна.

Без мяча та же схема оставляет четырёх атакующих высоко и узко, так что после отбора «Юнайтед» сразу оказывается в численном паритете у чужих ворот. Уязвимость модели проявилась в предсезонном матче с «Миланом»: итальянцы глубоко опустили латералей в схеме 5-2-3, растянули поле, и прессинг «Юнайтед» не успевал за мячом. Сезон команда начала неровно, набрав четыре очка в трёх турах Премьер-лиги.

Почему прессинг не сработал

Первые полчаса «Сабах» делал то, что обещал его тренер, заявлявший накануне, что команда выйдет не сдаваться и не обороняться. Гости прессинговали высоко, порой у самой штрафной хозяев, «Юнайтед» долго не мог наладить атаку, и трибуны успели недовольно загудеть. Когда давление было синхронным, оно приносило плоды: на 36-й минуте гости отобрали мяч на половине поля соперника, Кахим Пэррис навесил, и Джой-Лэнс Микельс головой пробил в боковую сетку. По оценке Opta, это был единственный по-настоящему опасный момент у ворот хозяев.

Но каждый отбор высоко требовал, чтобы защитники поднялись вслед за полузащитой, а каждая потеря оставляла за спиной гостей пространство, в котором команда Каррика чувствует себя лучше всего.

Три из четырёх голов выросли именно из этого.

Первый начался с потери Пэрриса в центре поля: Бруну сразу отдал налево Патрику Доргу, тот прострелил, Матеус Кунья замкнул. Это классическая атака после отбора, ради которой «Юнайтед» и держит четырёх игроков впереди.

Второй гол родился из взаимодействия тех же Бруну и Тилеманса, которое BBC приводила летом как образец новой модели: Тилеманс получил мяч в штрафной и откатил назад Бруну, оказавшемуся свободным среди защитников.

Третий показал разрыв между линиями в чистом виде. Полузащита «Сабаха» ушла в прессинг, защита поднялась в сторону центра поля, но не синхронно, и между линиями возник пустой коридор. Брайан Мбемо одним вертикальным пасом по центру отрезал всю оборону, Беньямин Шешко убежал один на один и обыграл вратаря. Ни одного фланга, ни одного лишнего касания.

В этом и состоит главный парадокс вечера. Больше всего проблем модели Каррика, судя по предсезонью, создают соперники, которые опускаются глубоко и не оставляют пространства за спиной. «Сабах» выбрал противоположный путь и тем самым предложил «Юнайтед» ту игру, под которую тот перестроен. Это не аргумент в пользу автобуса: глубокая оборона не входит в игровую идентичность команды Дамбраускаса, и отказ от неё был осознанным решением.

Но это объясняет, почему смелость обошлась именно в такую цену.

Свою роль сыграл и класс исполнителей. С 2020 года Бруну Фернандеш забил в турнирах УЕФА больше всех полузащитников - 23 гола - и отдал больше всех голевых передач - 21. Три мяча первого тайма забили трое разных игроков после передач трёх других, и, по данным Opta, в Лиге чемпионов у «Юнайтед» такое случилось лишь во второй раз после 2003 года.

Самую высокую оценку FotMob получил Бруну - 8,7, у Доргу 8,4, у Мбемо, Куньи и Лисандро Мартинеса по 8,2. Прессинг окупается, когда соперник ошибается под давлением, а игроки такого уровня ошибаются редко.

Слабые места «Сабаха»

Сам Дамбраускас назвал проблему точнее любого стороннего наблюдателя. В разговоре с журналистами он сказал, что страха у команды не почувствовал, «но нам не хватило смелости, особенно задней линии, чтобы подниматься».

На пресс-конференции тренер уточнил: расстояние между атакой и обороной временами было слишком большим, а после потерь игроки не успевали вернуться. Центральный защитник Стив Солвет пропускал матч из-за травмы, вместо него в старте вышел Эйден Маккарти.

Второе слабое место - первая передача. Модель Дамбраускаса предполагает выход из обороны через короткий и средний пас, и вратарь в ней становится первым распасовщиком.

Казахстанская пресса ещё по итогам квалификации отмечала, что на этой стадии розыгрыша Стас Покатилов играет посредственно и ногами, и руками, хотя на линии ворот серьёзных проблем у него не бывает. Матч в Манчестере это подтвердил: пять сейвов, но точность передач 74% при среднем показателе команды 86% и оценка Flashscore 5,6 при среднем балле «Сабаха» 6,2.

Четвёртый гол вырос из суматохи после быстро разыгранного штрафного: мяч несколько мгновений метался между вратарём и центральным защитником, пока Мартинес не добил его в сетку. После ответного матча с «Хапоэлем», где «Сабах» пропустил вслед за быстрым вводом мяча рукой, Покатилов объяснял такие эпизоды самой моделью: «это наша игра, мы строим её именно на этом».

Модель, однако, предъявляет требования и к нему самому: чтобы соответствовать рисунку игры, который выстраивает Дамбраускас, капитану «Сабаха» предстоит заметно поднять уровень игры ногами.

После матча Покатилов оценил игру иначе: по его словам, счёт не отражает содержания, пропущенные мячи стали следствием личных ошибок, а суперкомбинаций от соперника он не увидел.

Матч в цифрах

«Манчестер Юнайтед» «Сабах» Владение мячом 58% 42% Удары 21 11 Удары в створ 10 0 Ожидаемые голы (xG) 3,67 0,92 Большие моменты 5 2 Точные передачи 572 390 Точность передач 91% 86% Угловые 7 2

Источник: FotMob, данные Opta.

У этих цифр две стороны. Разница в ударах в створ и ожидаемых голах показывает, насколько по-разному стоили моменты у двух ворот. Но 42% владения и 390 точных передач на выезде у английского гранда - показатели команды, которая пыталась играть в свой футбол, а не отбивалась. Для масштаба: азербайджанские клубы провели в Англии четыре выездных матча Лиги чемпионов и проиграли все с общим счётом 2:19. «Карабах» уступал «Челси» и «Ливерпулю» по 0:6 и «Ньюкаслу» 2:3.

Урок Олд Траффорд сформулировал сам тренер, и касается он не выбора между смелостью и осторожностью, а согласованности.

Когда полузащита уходит в прессинг, защита должна идти следом, а первая передача от ворот должна выдерживать давление. Иначе за спиной остаётся пустота, которой соперник такого класса не прощает.

Но за разбором ошибок не должно теряться главное. Дамбраускас вышел против клуба, с эмблемой которого когда-то начинал детским тренером, и провёл этот вечер с достоинством, которое оценили и в Манчестере: Каррик признал, что против «Сабаха» очень трудно играть, а тёплые слова литовца о «Юнайтед» не остались незамеченными и у болельщиков хозяев в социальных сетях.

Его команда не спряталась и не изменила себе на одном из самых известных стадионов мира, и около шестисот болельщиков, приехавших за ней в Манчестер, увидели «Сабах», который до финального свистка пытался играть в свой футбол.

Дома клуб продолжает цикл, начатый прошлым чемпионством и Кубком: команда уверенно стартовала в защите титула и перед поездкой в Англию разгромила «Зирю» 5:0.

13 октября «Сабах» примет пражскую «Славию», и остаётся пожелать ему удачи - пусть именно этот вечер принесёт азербайджанскому чемпиону первую победу на общем этапе Лиги чемпионов.

Автор: Zenga

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