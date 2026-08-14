Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено.

Для доставки пассажиров к месту назначения в качестве альтернативы будут использоваться экспресс-автобусы. Однако то, что проезд в автобусах платный, а также то, что переход из метро в автобус приводит к дополнительной потере времени, вызвало недовольство среди местных жителей.

1news.az провёл опрос среди жителей Баку по этому поводу. Многие из его участников выразили недовольство, прежде всего из-за того, что им придётся платить дополнительно.

Представляем этот опрос:

Оксана Оруджова

Надир Ибрагимли