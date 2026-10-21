При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО

В Азербайджане при финансовой поддержке PASHA Bank стартует проект по хранению электроэнергии общей стоимостью 58,6 млн долларов США. На его реализацию банк выделит 40 млн долларов.

В церемонии подписания соответствующего соглашения приняли участие заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев и председатель правления, генеральный директор компании YEO Teknoloji Толунай Йылдыз.

Реализацией проекта для энергосистемы Азербайджана займётся турецкая компания YEO Teknoloji, специализирующаяся на энергетических технологиях. В рамках проекта будет построена аккумуляторная система хранения электроэнергии мощностью 125 МВт и ёмкостью 250 МВт·ч. Работы проведут по модели EPC-F, предусматривающей проектирование, закупки, строительство и финансирование, с выполнением всех обязательств на условиях «под ключ».

Во втором квартале 2026 года в Азербайджане уже ввели в эксплуатацию две системы хранения электроэнергии общей ёмкостью 500 МВт·ч. Новый проект дополнит эту инфраструктуру ещё одной установкой ёмкостью 250 МВт·ч.

Новая система поможет повысить устойчивость электросети и поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии. Ещё одна важная задача заключается в обеспечении более эффективного использования электричества, получаемого из возобновляемых источников. Помимо установки аккумуляторных батарей, проект предусматривает строительство высоковольтной подстанции и подключение нового комплекса к электросети. Его реализация также будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны.

Устойчивое финансирование занимает важное место в долгосрочной стратегии развития PASHA Bank. За последние годы банк участвовал в финансировании ряда проектов в области энергоэффективности, устойчивой инфраструктуры, низкоуглеродного транспорта и декарбонизации.

Сотрудничество с YEO Teknoloji является очередным этапом расширения финансирования в сфере зелёной энергетики для PASHA Bank. Поддержка возобновляемой энергетики, энергетического перехода и стратегической инфраструктуры остаётся в числе долгосрочных приоритетов банка.