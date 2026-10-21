Полиция задержала таксиста, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетнего - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Таксист, совершивший противоправные действия в отношении несовершеннолетнего, установлен и задержан полицией, сообщили в МВД.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.

17:45

В социальных сетях распространилась информация о сексуальных действиях водителя такси в отношении несовершеннолетнего пассажира.

По заявлению сестры подростка, инцидент произошёл 20 октября, когда мальчик возвращался домой после подготовительных занятий.

Как сообщает 1news.az, девушка рассказала в социальных сетях, что вечером её младший брат воспользовался услугами 1-манатного такси у станции метро «Кёроглу», чтобы добраться до дома в районе Бузовны.

По её словам, во время поездки водитель, представленный в публикации как Чяркез Гусейн-оглу, начал рассуждать о том, что в тёмном и малолюдном районе можно привезти девушку и изнасиловать её. Подросток в этот момент испугался, поскольку находился в автомобиле один с водителем.

Девушка также заявила, что впоследствии водитель попросил брата подержать руль, объяснив это необходимостью достать упавший за заднее сиденье предмет, и, воспользовавшись ситуацией, мужчина взял руку подростка и положил её себе на половой орган. Мальчик сразу убрал руку.

Как рассказала девушка, вернувшись домой, её брат сообщил семье о произошедшем.

Автор публикации призвала распространить информацию об инциденте и напомнила о необходимости уделять особое внимание безопасности несовершеннолетних пассажиров.

В связи с произошедшим редакция 1news.az обратилась за комментарием в Министерство внутренних дел Азербайджана. В ведомстве сообщили, что ситуация находится под контролем и по факту проводится расследование.