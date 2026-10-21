 Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

Редакция 1news19:40 - Сегодня
Читать на других языках:English
Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

Иран имеет в своем арсенале боеприпас, превосходящий по мощности американскую «мать всех бомб».

Об этом заявил представитель МВД республики Али Зейниванд, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

«Если у них (США. — Прим. ред.) «мать всех бомб», то у нас «бабушка всех бомб». Не переживайте», — сказал Зейниванд.

Он подчеркнул, что у Тегерана есть ответ на любое оружие, которое может задействовать Вашингтон.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут применить для ударов по Ирану сверхмощную фугасную авиабомбу GBU-43/B (MOAB), которую неофициально называют «матерью всех бомб». Как стало известно, атаке могут подвергнуться энергетическая инфраструктура и ядерные объекты Исламской Республики. GBU-43/B является самой мощной неядерной бомбой на вооружении США, ее масса превышает 9,5 тонны.

Поделиться:
234

Актуально

Хроника

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и пригласил его на саммит ОТГ в Анкаре

Общество

Лейла Алиева выступила на II Международном конгрессе по детской онкологии в ...

Хроника

Ильхам Алиев утвердил договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и ...

Общество

День города Зангилан отмечен при поддержке Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

В мире

Нетаньяху: Иран не извлек уроков, Моджтаба Хаменеи идет по стопам своего отца

Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

Новый раунд переговоров РФ — США — Украина может пройти в Абу-Даби

Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Пресс-секретарь Белого дома уволена после пяти дней работы

В ходе протестов во Франции задержали более 1,8 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Украина будет усиливать защиту прав ЛГБТ: Зеленский подписал указ

В Стамбуле из-за ливней отменили занятия в школах - ВИДЕО

Последние новости

Нетаньяху: Иран не извлек уроков, Моджтаба Хаменеи идет по стопам своего отца

Сегодня, 20:05

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и пригласил его на саммит ОТГ в Анкаре

Сегодня, 19:51

В Баку раскрыто убийство 25-летней давности

Сегодня, 19:45

Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

Сегодня, 19:40

Лейла Алиева выступила на II Международном конгрессе по детской онкологии в Самарканде

Сегодня, 19:30

Новый раунд переговоров РФ — США — Украина может пройти в Абу-Даби

Сегодня, 19:15

Пассажиры рейса из Лондона получили дозу облучения в полете: как это произошло

Сегодня, 19:00

Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО

Сегодня, 18:46

Полиция задержала таксиста, совершившего противоправные действия в отношении несовершеннолетнего - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Путин сообщил Уиткоффу о готовности РФ возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября

Сегодня, 18:23

В Brain Academy в Баку зафиксирован случай насилия над двухлетним ребенком с аутизмом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:08

В Баку женщина заявила об угрозах со стороны водителя Bolt: компания прокомментировала инцидент - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:01

При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО

Сегодня, 17:49

Президент утвердил Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации ДН

Сегодня, 17:25

Утверждено соглашение об автосообщении с Кыргызстаном

Сегодня, 17:25

В Азербайджане создан Государственный заповедник «Археологический парк Азых-Таглар»

Сегодня, 17:20

Ильхам Алиев утвердил договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном

Сегодня, 17:14

Трагедия на дороге в Пакистане: 10 человек погибли при опрокидывании автобуса

Сегодня, 17:10

Мирзоян исключил возможность возвращения Армении в ОДКБ

Сегодня, 17:07

Турция готовит отправку военных в Саудовскую Аравию

Сегодня, 17:06
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55