Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

Иран имеет в своем арсенале боеприпас, превосходящий по мощности американскую «мать всех бомб».

Об этом заявил представитель МВД республики Али Зейниванд, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

«Если у них (США. — Прим. ред.) «мать всех бомб», то у нас «бабушка всех бомб». Не переживайте», — сказал Зейниванд.

Он подчеркнул, что у Тегерана есть ответ на любое оружие, которое может задействовать Вашингтон.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут применить для ударов по Ирану сверхмощную фугасную авиабомбу GBU-43/B (MOAB), которую неофициально называют «матерью всех бомб». Как стало известно, атаке могут подвергнуться энергетическая инфраструктура и ядерные объекты Исламской Республики. GBU-43/B является самой мощной неядерной бомбой на вооружении США, ее масса превышает 9,5 тонны.